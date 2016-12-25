Ту-154, летевший в Сирию, разбился возле Сочи

Только что из России поступила информация о том, что исчезнувший в 5.40 по московскому времени Ту-154, разбился недалеко от Сочи – спасатели обнаружили лайнер, информирует replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду.
На борту самолета находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию, и на базу Хмеймим летели военные, музыканты коллектива имени Александрова, а также представители крупнейших российских СМИ и Первого канала. Они должны были поздравить военных, участвующих в военной операции в Сирии, с Новым годом. В настоящий момент Сергей Шойгу, министр обороны РФ, проводит экстренное совещание. О разбившемся самолете также доложили президенту Путину.
Представители спецслужб России сразу отвергли версию о теракте на борту лайнера и подчеркнули, что речь может идти о технической неисправности или об ошибке пилотирования. Также поступает информация о том, что разбился самолет Министерства обороны, и он был в эксплуатации с 1983 года. ТАСС передает, что лайнер упал в Черном море.