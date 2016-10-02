Медведєв каже, що санкції – це проблема, але не основна

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Прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв сьогодні, другого жовтня 2016 року, в інтерв’ю заявив, що санкції – далеко не основна проблема російської економіки, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, за словами російського прем’єра, санкції «це погано, але не вони головні». Медведєв визнав, що за двадцять п’ять років «господарювання» в економіці Російської Федерації накопичились проблеми структурного характеру і відбулась потужна деформація в самій системі. Тим не менш, вирішити ці проблеми найближчим часом глава російського уряду не обіцяє, так як, за його словами, на це потрібне не одне десятиліття. Медведєв стверджує, що в поточної економічної системи є свої плюси та мінуси, але все-одно вона потребує негайного реформування, бо склалась протягом п’ятдесяти - шістдесяти років радянської влади.Рівень життя росіян, за словами очільника російського уряду, прямо залежатиме від того, наскільки успішними виявляться ці реформи. Тим не менш, Медведєв вірить, що негативні кризові явища в російській економіці на даний момент вже вичерпали себе. Власне, як і кримчанам, мешканцям всієї Росії «треба просто трохи почекати».