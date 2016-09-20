Казанський нагадав, чим прославився Євгеній Жилін (відео)

Відомий вітчизняний журналіст Денис Казанський на власній сторінці в соцмережі Фейсбук поділився спогадами про роль Євгенія Жиліна в організації сепаратистських рухів на Сході України, - про це інформує replyua.net.
За словами Казанського, на думку відразу спадає виступ Жиліна на так званому Харківському з’їзді, який проводився в лютому 2014 року, в самий розпал протистояння на Майдані. Тоді Жилін скаржився, що Києвом ходять озброєні бойовики, а на вулицях лежать трупи, які не встигають прибирати. Саме тому потрібно озброїти його підлеглих та створювати ланки спротиву в своїх містах. І мрія Жиліна збулась – почалась війна, трупи з’явились на вулицях Донецька. На жаль, ці трупи були справжніми. Проте, цією картиною Жилін вже не зміг полюбуватись – відразу після своїх полум’яних промов, в яких він обіцяв «стояти до самого кінця», оплотівець поїхав до Москви, де чудово проводив час: їв у дорогих ресторанах на Рубльовці, відвідував елітні клуби, спостерігаючи війну виключно по телевізору. Гинути довелось іншим людям, - підсумував Казанський.
Крім того, за словами журналіста, на відео з цієї події присутні ще багато незаслужено забутих героїв «Російської весни». Цікаво, їм там, у Верховній Раді?
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