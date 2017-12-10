В РФ заявили, что новые санкции США являются «самыми циничными из всех»

Константин Косачев, являющийся главой международного комитета Совета Федерации, в интервью «РИА Новости» заявил, что новые санкции США против РФ за то, что эта страна нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, являются «самыми циничными из всех» санкций США, сообщает replyua.net.
«Санкции против России, которые Дональд Трамп объявил из-за якобы нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД, возможно, являются наиболее циничными из всех, которые были введены когда-то американской властью, поскольку здесь главный нарушитель прибегает к атаке по отношению к тому, кто его уличил в нарушении», — сказал он. Со слов Косачева, в России хотят сохранить в силе все положения этого договора.
«В связи с этим, циничная игра в «чужого виноватого», которую затеял Вашингтон для того, чтобы этот крайне важный договор в сфере контроля над вооружениями, был уничтожен (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям (ДОВСЕ), вне сомнений, отслеживается с нашей стороны и не останется без ответа», — отметил он. Также политик добавил, что, в отличие от США, для России и всех государств Европы этот договор важен с точки зрения стратегии.