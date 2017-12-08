В России стартовал показ очередного имперского вранья из серии «Русь – это русские». Готовят для показа в Украине

В России стартовал предпремьерный показ фильма «Легенда о Евпатии Коловрате». Очередное пафосное имперское вранье из серии «Русь – это русские», которое наверняка попытаются так или иначе пропихнуть в Украину – если не на киноэкраны, то на ТВ и многие каналы с удовольствием возьмут. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, на первый взгляд может показаться, что базовой программы средней школы должно хватить всем, чтобы четко уяснить: Рязань – это Эрзянь – это эрзя. Так было в 13 веке, так есть и теперь. Обычное финно-угорское племя со своим шаманизмом. Жили себе, охотились, дань Руси платили. Как подошли татары – и от них попробовали откупиться и получить ярлыки. Позднее были частично ассимилированы татарами – и образовали часть того примерно 800-летнего жестокого как орда и тупого как болотники гибрида, который возмущается на тему «старшего брата», «тоже славян», «московской Руси» и прочего.
Голобуцкий подчеркивает, то есть, бредовость и заказуха «Коловрата» должны быть очевидны вроде бы всем, но можно спорить, что и наши «ватники» воспримут фильм с таким же восторгом, как и запоребриковские «братья». Тем более, если провернут тот же трюк, что с «Последним Богатырем» - «локализация и кастомизация», чтоб эрзя Евпатий вышел чуть ли не украинцем. Отсюда один-единый вывод – все-таки запрет на всю идеологическую продукцию агрессора – вещь необходимая и актуальная.