МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский спорт» со ссылкой на инсайдерскую информацию в международных спортивных структурах. Ожидается, что спортсменам будет предложено выступить без флага, гимна. Кроме того, на форме и атрибутике спортсменов не должно быть обозначений «Россия».
Вместе с тем, до конца не совсем понятно, каким образом в «нейтральном статусе» будут выступать сборные России по фигурному катанию, керлинге и хоккею. Возможно, по информации издания, российским спортсменам предложат выйти в некой белой форме без символики и надписей. Болельщики России в многочисленных комментариях в соцсетях такие условия назвали унизительными.
Ранее во Всемирном допинговом агентстве отказались от восстановления членства российской делегации, потребовав от России признать свою вину в нарушении антидопингового законодательства. Кроме того, РФ в очередной раз обвинили в том, что ее власти поддерживают употребление допинга спортсменами.