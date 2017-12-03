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МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе
Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский спорт» со ссылкой на инсайдерскую информацию в международных спортивных структурах. Ожидается, что спортсменам будет предложено выступить без флага, гимна. Кроме того, на форме и атрибутике спортсменов не должно быть обозначений «Россия».

Вместе с тем, до конца не совсем понятно, каким образом в «нейтральном статусе» будут выступать сборные России по фигурному катанию, керлинге и хоккею. Возможно, по информации издания, российским спортсменам предложат выйти в некой белой форме без символики и надписей. Болельщики России в многочисленных комментариях в соцсетях такие условия назвали унизительными.

Ранее во Всемирном допинговом агентстве отказались от восстановления членства российской делегации, потребовав от России признать свою вину в нарушении антидопингового законодательства. Кроме того, РФ в очередной раз обвинили в том, что ее власти поддерживают употребление допинга спортсменами.
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