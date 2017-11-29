Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

По информации журналистов телеканала Russia Today, звезда сериала «Сваты», представитель российского кинематографа Федор Добронравов, внесенный по решению украинского Минкульта в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности, заявил, что украинское правительство приняло «глупое» решение, передает replyua.net. «Я не могу свое время тратить на комментарий глупых постановлений правительства Украины. Мне и так хватает работы», - отметил Добронравов, который и ранее отличался заявлениями антиукраинского характера.
В том числе, актер утверждал, что аннексия Крыма Россией была совершенно логичным и оправданным шагом. Добронравов также считает, что таким образом российские власти «исправили ошибку» Хрущева, из-за который Крым стал территорией Украины. «Я люблю свою страну и уверен, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей… в Россию», - говорил он.
Как известно, 22 ноября Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезжать в страну актеру Федору Добронравову. Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский достаточно жестко прокомментировал такой шаг силового ведомства.