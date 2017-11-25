Бабченко: Собчак у Соловьева фактически подтвердила, что вхожа в окружение Путина

Светская львица Ксения Собчак, собравшаяся участвовать в выборах президента РФ, стала гостем программы российского пропагандиста Владимира Соловьева. В ходе дискуссии Собчак разоткровенничалась, заявив, что выступления на подобных передачах для нее равносильны походам в туалет. По словам российского оппозиционного блогера Аркадия Бабченко, ему совершенно не понятен восторг по поводу Собчак у Соловьева в стиле «как она его размазала».
По мнению блогера, все произошло ровно наоборот. Если ты идешь на выборы и так и не говоришь главного, а что-то там рассуждаешь про рутений и суды, то тебя размазывают одним встречным вопросом – Ксения Анатольевна, у вас есть доступ к Путину. Вы ему об этом говорили? Ну и как бы все.
Бабченко отмечает, что после утвердительных ответов Собчак можно ставить точку. На такие передачи к таким демагогам нужно приходить только с козырями и бить главным – я не против всех, я против Путина, против захвата им власти, против захвата им соседних стран. «Боинг» - преступление. Крым – преступление. Убийства – преступление, а, когда в стопятидесятый раз начинаешь говорить про дедушку Жириновского, то тебя бьют твоими же картами.