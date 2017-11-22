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Стали известны подробности смерти Дмитрия Хворостовского

Стали известны подробности смерти Дмитрия Хворостовского
Дмитрий Хворостовский, российский оперный певец, скончался в Лондоне около 4 часов утра 22 ноября, в одном из местных хосписов. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, перед смертью Дмитрий успел проститься с близкими – все его родные были рядом. Диагноз опухоль мозга артисту был поставлен летом 2015 года.

Хворостовский сразу прервал гастрольный тур, чтобы пройти курс химиотерапии. Всего было несколько курсов в онкологическом центре британской столицы, где певец жил последние годы. Уже через два месяца после постановки диагноза Хворостовский снова блистал на сцене, однако ровно год назад его самочувствие резко ухудшилось. Стало известно, что оперный певец завещал кремировать его тело после смерти, а прах разделить и похоронить в двух городах. Как сообщает Иосиф Кобзон, речь идет о Москве и Красноярске, который является родиной известного баритона. Однако он добавил, что необходимо дождаться окончательного решения супруги Хворостовского.

По словам Кобзона, часть праха может быть похоронена в Красноярске, на родине певца, другая часть – в Москве. Лечащий врач Хворостовского сегодня заявил, что с такими опухолями шансы на выздоровление практически равны нулю, и напомним, что Жанна Фриске, российская певица, также не смогла побороть это заболевание.
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