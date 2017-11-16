Из-за возвращения Украине «скифского золота» Россия начала угрожать Нидерландам

Глава российского Минкульта Владимир Мединский заявил, что дальнейшие межсмузейные отношения с Нидерландами не представляются возможными, если голландские власти откажутся вернуть коллекцию «скифского золота» в музеи временно аннексированного Крыма, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». Особое внимание Мединский обратил на то, что «скифское золото» было найдено исследователями, а хранили его в Крыму. При этом высокопоставленный чиновник не уточнил, что Генеральная Ассамблея ООН признала полуостров оккупированной территорией, а Россию – государством-оккупантом. «Скифское золото» вывезли на экспонирование в страны Европы незадолго до аннексии Крыма.
«Имеется в виду о беспрецедентное отчуждение музейных ценностей. Это можно сравнить разве что с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Я думаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена», - считает российский министр.
«К примеру, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки — и думай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать», - добавил он.