Ротару получила «Золотой граммофон» из рук Марии Захаровой

София Ротару, украинская певица, получила награду «Золотой граммофон» от Русского радио. Как информирует replyua.net со ссылкой на Super!, награду украинской артистке вручила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
«Украинской звезде Софии Ротару вручили почётный Золотой граммофон. Награду София Михайловна получила из рук официального представителя МИДа России Марии Захаровой», - сообщает издание. Чуть позже информацию подтвердила и сама Захарова, разместившая на своей странице в Фейсбуке снимок, сделанный во время вручения наград. «Ты сильнее и круче всех», - подписала фото представитель МИД.
Из украинских звезд в церемонии вручения наград «Золотой граммофон» также принимали участие Вера Брежнева, Светлана Лобода, Таисия Повалий, Макс Барских и Ани Лорак. Напомним, что ранее стало известно о том, что София Ротару участвовала в концерте, посвященном дню рождения Рамзана Кадырова, главы Чечни. Об этом рассказал дипломат Богдан Яременко, осудивший поступок певицы.