Переговоры Путина и Трампа: стороны одобрили совместное заявление по Сирии

Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков сообщил, что президенты двух государств в результате краткого общения в кулуарах «на полях» саммита АТЭС пришли к общему мнению по ситуации в Сирии. Согласно со словами Пескова, документ был подготовлен экспертами России и США и финально был согласован в субботу, 11 ноября 2017 года председателем внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Примечательно, что пресс-секретарь Путина также отметил, что совместное заявление было специально подготовлено к встрече в Дананге.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Сирии террорист-смертник подорвал военную колонну армии Российской Федерации, в результате чего была уничтожена боемашина БТР и несколько российских и сирийских военных.