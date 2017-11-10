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Социолог: Овечкин опоздал, в России уже много лет подряд создана «Команда Путина»

Социолог: Овечкин опоздал, в России уже много лет подряд создана «Команда Путина»
Как передает replyua.net, известный российский хоккеист Александр Овечкин на данях рассказал в одном из интервью, что хотел бы, что в РФ появилась группа людей, которые поддерживают политику президента Путина, так называемая «команда Путина», к которой он с радостью бы присоединился. Как отметил в своем блоге известный российский социолог Игорь Эйдман, на самом деле Овечкин малость запоздал. Новый бренд «Команда Путина» – это не просто предвыборный PR-ход. Такая команда существует и давно играет на политическом поле.

Состав этой «команды» всем известен. Впереди – нападающие на чужое добро: наемники Вагнера, «отпускники» Шойгу, бандиты Кадырова, рейдеры Сечина, тролли Пригожина. У ворот – защитники наворованного: прокуроры Чайки со своими раскормленными птенцами, оперативники Окопные вместе с ручными бультерьерами из SERBа, полицаи-садисты, омоновцы-костоломы, провокаторы и киллеры из спецслужб. В составе команды Путина есть и фигуристы, которые выписывают кульбиты, подбирая в прыжке миллиарды с бюджетного поля, спортивные пары: Сердюков и Васильева, Христенко и Голикова, Шамалов и Тихонова. В воротах – пустое место премьер Медведев. Однако на ход игры отсутствие вратаря никак не влияет, ведь судьи куплены и чужих к воротам не пускают.

По словам социолога, вся «Команда Путина» играет под сильным допингом, чем является коктейль Родченкова, поэтому тяжело неадекватна. Анализы за них обязаны сдавать зрители, которым строго приказано беречь свои биоматериалы. Игорь Эйдман отмечает, что болельщики иногда ропщут, отказываются за спортсменов сдавать анализы на допинг, кричат: «судью на мыло!», «нам такой хоккей не нужен!», «мы здесь власть!», но костоломы из «Команда Путина» быстро наводят на трибуне порядок, отправляя наиболее буйных зрителей в нокаут. Некоторые наблюдатели надеются, что скоро придут настоящие судьи из Международного Уголовного Суда в Гааге и посадят всю «Команду Путина» на скамейку штрафников пожизненно, но, увы, эта безумная игра еще долго не закончится.
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