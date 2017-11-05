Нежданный поворот: экс-спикер парламента Грузии поддерживает аннексию Крыма и российские видение войны на Донбассе

Вчера на канале «Россия 1» была гостья экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Стояла эта женщина рядом с Жириновским и «подпевала» ему почти во всем. Русские журналисты это обыграли и получилось, что политический лидер одной из грузинских партий фактически поддерживает аннексию Крыма и российские видение войны на Донбассе и считает, что войны в Грузии и Украине развязали США. И это попытались выставить фактически официальной позицией Грузии. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Бачо Корчилава.
По его словам, Нино Анзоровна – политическая предательница, которая давно уже не попадает даже простым депутатом в грузинский парламент. Во вторых – эта дама умудрилась в 2009 году, сразу после аннексии грузинских территорий поехать в Москву и сесть рядом с Путиным на параде.
«Теперь главное: дорогие украинские журналисты, когда вы в следующий раз будете кого-нибудь «мочить», не привлекайте комментировать эти вещи Бурджанадзе и ее придворных политологов и экспертов, которые даже во время войны в Грузии работали на Россию, а в нашей ситуации, они тем более будут делать все в интересах России», – резюмировал Бачо Корчилава.