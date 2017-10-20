Путин о перспективе женщины-президента Росси: У нас возможно все

Глава Кремля Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XIV Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в форме шутки заявил, что в России должность президента может занять женщина, передает replyua.net со ссылкой на телеканал «Дождь». «У нас все возможно»,- отметил Путин.
Как известно, журналисты издания «Ведомости», сославшись на собеседников в администрации Путина и близких к ней экспертов, сообщили, что официальный Кремль рассматривает сразу пять–семь кандидатур женщин, которые могли бы стать оппонентами нынешнего президента России Владимира Путина. Источники утверждают, что уже прошло согласование кандидатура женщины, которая не состоит ни в одной из партий. Телевизионная ведущая Ксения Собчак была названа «идеальным вариантом». В первых числах октября состоялась встреча Собчак и Путина с глазу на глаз.
18 октября российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что планирует принимать участие в выборах президента РФ и даже выложила в Сеть свой первый агитационный ролик.