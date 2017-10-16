Названа причина смерти актера Марьянова

Дмитрий Марьянов, известный российский актер, скончался накануне, 15 октября, из-за оторвавшегося тромба. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, о смерти Марьянова рассказал журналистам его агент, актеру было всего 47 лет.
Его близкие рассказали, что артист сначала потерял сознание в машине, в которой его везли в больницу. По некоторой информации, друзья Марьянова остановили автомобиль возле поста ГИБДД и попросили сотрудников вызвать скорую помощь. Полицейские сопровождали врачей до самой больницы, однако старания медиков были напрасными – когда артиста доставили в ближайшую больницу, он был уже мертв. Знакомые утверждают, что вызывали скорую помощь, однако она не приехала на вызов. В настоящее время эта информация проверяется. Дмитрий Марьянов был одним из самых популярных российских актеров.
Всесоюзная слава пришла к нему еще в восьмидесятых, когда он был подростком – Марьянов снялся в культовом музыкальном фильме «Выше радуги». Этот фильм до сих пор популярен – в нем прозвучали такие хиты, как «Спит придорожная трава», и многие другие в исполнении молодого Владимира Преснякова. В последние годы Марьянов играл на сцене театра «Ленком».