Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

Експерт-політолог Ігор Ейдман пояснює у чому полягає проблема окупації Криму і чому вона носить не випадковий, а системний характер для сучасної Росії, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.
Так, експерт наголошує, що для переважної більшості російських політиків захоплення Криму було не авантюрою, а реалізацією проекту щодо відродження Російської (Радянської) імперії у попередніх кордонах. За логікою цих можновладців, з таким же успіхом можна говорити і про «ТифлісНаш» і про «КиївНаш» і про «РигаНаш». Для того, щоб зрозуміти дійсні погляди росіянина на політику, варто поцікавитись, у першу чергу, як він ставиться до анексії Криму. Якщо імперці та «совки» від неї в захваті, то дійсні демократи її різко не схвалюють. Саме Крим став тим «володілом» який відмежував політиків, які ностальгують за імперською величчю, та демократів, які хочуть побудувати нову державу, дивлячись у майбутнє, а не у минуле. У такому майбутньому немає місця Росії з окупованим Кримом в її складі.
Багато російських політиків, навіть ті, хто називає себе опозиціонером, не артикулюють свого ставлення до Криму, побоюючись втратити голоси виборців. Але це глибоко неправильна позиція. Ейдман переконаний, що носіями імперських комплексів у Росії є, у першу чергу, представники політичної еліти – пересічним же громадянам глибоко плювати на «велич держави» - для них цікавіше не нав’язані скрєпи, а рівень власного життя.