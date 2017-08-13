валюта
СпецтемаОтвет Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»
Експерт-політолог Ігор Ейдман пояснює у чому полягає проблема окупації Криму і чому вона носить не випадковий, а системний характер для сучасної Росії, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.

Так, експерт наголошує, що для переважної більшості російських політиків захоплення Криму було не авантюрою, а реалізацією проекту щодо відродження Російської (Радянської) імперії у попередніх кордонах. За логікою цих можновладців, з таким же успіхом можна говорити і про «ТифлісНаш» і про «КиївНаш» і про «РигаНаш». Для того, щоб зрозуміти дійсні погляди росіянина на політику, варто поцікавитись, у першу чергу, як він ставиться до анексії Криму. Якщо імперці та «совки» від неї в захваті, то дійсні демократи її різко не схвалюють. Саме Крим став тим «володілом» який відмежував політиків, які ностальгують за імперською величчю, та демократів, які хочуть побудувати нову державу, дивлячись у майбутнє, а не у минуле. У такому майбутньому немає місця Росії з окупованим Кримом в її складі.

Багато російських політиків, навіть ті, хто називає себе опозиціонером, не артикулюють свого ставлення до Криму, побоюючись втратити голоси виборців. Але це глибоко неправильна позиція. Ейдман переконаний, що носіями імперських комплексів у Росії є, у першу чергу, представники політичної еліти – пересічним же громадянам глибоко плювати на «велич держави» - для них цікавіше не нав’язані скрєпи, а рівень власного життя.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Депутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
1273

У Гройсмана відреагували на словами Реви про «українців-ненажер»

Прес-секретар прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Олександр Мельничук заявив, що хвиля критики на адресу керівника Мінсоцполітики Андрія Реви через його заяву, що українці багато витрачають

13 авг 2017
1075

Гидрометцентр предупредил о перемещении грозового циклона в начале недели

В начале следующей недели грозовой циклон, который сегодня навис над западными областями Украины, начнет перемещаться в другие регионы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр,

Последние новости

Блогер: процес інтеграції України до НАТО пішов, і він незворотний

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

Лавров знову назвав законно обрану владу України нацистами, неонацистами та радикалами

Іран всупереч ембарго постачає Росії деталі важкого озброєння – ЗМІ

ЦРУ не вірить у ядерну війну з КНДР

Эксперт: стабильности в Украине не будет и это хорошо

Національний цирк та Кіностудію Довженка можуть приватизувати – ЗМІ

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Портніков: Росія забирається з Донбасу

В оточенні Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки – Скарамуччі

Блогер: который год война, есть множество доказательств нападения России на Украину, а у нас все также украинцы готовы сожрать друг друга

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

У Німеччині розкритикували Трампа через його заяви щодо КНДР

Павел Нусс: украинцы уважают Порошенко. Он не испугался хаоса и ответственности за сохранение суверенитета Украины

У поліції відреагували на вбивство матроса на Одещині

Кримський Бандерівець: на четвертому році окупації «ватники» розірвали неписану угоду із загарбниками

В адміністрації президента розвінчали чергову брехню російських «опозиціонерів»

Колишнього посадовця адміністрації Трампа допитають в рамках розслідування про втручання РФ в вибори США

 Новости за день