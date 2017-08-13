Лавров знову назвав законно обрану владу України нацистами, неонацистами та радикалами

Міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров фактично визнав, що Росія бомбардувала і бомбардує український Донбас. Про це він заявив публічно перед десятками телекамер. Коментуючи заяву Лаврова в ефірі одного з українських телеканалів відомий український дипломат Вадим Трюхан зазначив, що головний акцент має бути не на тому, що там Лавров визнав, а на тому, що він в чергове називає законно обрану владу в Україні нацистами, неонацистами та радикалами і наполягає на тому, що «київську хунту» необхідно примусити виконувати Мінські домовленості.
За словами Вадима Трюхана, швидше за все Лаврова просто неправильно інтерпретували журналісти, російський дипломат мав на увазі дещо інше. Він хотів в сотий раз сказати, що Україна обстрілює Донбас, а тому треба змусити Київ виконувати Мінські домовленості, а не займатися бомбардуванням і так інше. Це, якщо загалом тлумачити весь виступ.
Дипломат наголосив, що сама заява Лаврова досить неприємна, тому що ми ледь не щодня сподіваємося, що все ж таки найближчим часом Росія залишить в спокої Донбас, Путін захоче зберегти обличчя, бо санкції тиснуть, але нічого такого не відбувається, тим паче, що в Росії наступає передвиборчий рік. Для Путіна крок назад – це самогубство в президентській кампанії, бо його електорат, який зомбований телеящиком, не зможе адекватно сприйняти, якщо Путін проявить слабкість. Тому заява Лаврова – це підтвердження того, що Росія йти з Донбасу не збирається.