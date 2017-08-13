Портніков: Росія забирається з Донбасу

Публіцист Віталій Портніков вважає, що Кремль у середньостроковій перспективі забереться з Донбасу. Своїми думками журналіст поділився з «Радіо Свобода», - інформує новинний портал replyua.net.
Так, нещодавно, зустрічаючись з про путінськими активістами, очільник російського МЗС Сергій Лавров зауважив, що «військовою силою проблему Донбасу не вирішити». Загалом, незважаючи на агресивну риторику, у Кремлі змушені забути про активну війну – тут і ефект санкцій, і реакція Заходу, і грядущі «вибори», на яких Путін хоче постати як президент-стабілізатор, що неможливе без поліпшення відносин з Вашингтоном. Відтак, зараз у Кремлі думають як забратись з Донбасу і не втратити обличчя. Наприклад, нещодавно було ужорсточено пропускний режим на кордоні між Росією та ОРДЛО – бойовиків привчають, що вони вже не зможуть тинятись туди-сюди як раніше.
Але це не значить, що Путін залишить Україну в спокої. По-перше, забиратись з Криму Кремль поки не збирається, адже окупація півострову стала чи не найголовнішим здобутком у кар’єрі російського президента. По-друге, у Москві не можуть допустити успішної України – тому акцент зміститься від прямого терору до інформаційних диверсій та роботи із зрадниками з числа українських політиків. І на цьому полі у Путіна набагато більше шансів на перемогу, - зауважує Портніков.