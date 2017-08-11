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В Кремле считают, что американские «Джавелины», переданные Украине, могут угрожать нацбезопасности РФ

В Кремле считают, что американские «Джавелины», переданные Украине, могут угрожать нацбезопасности РФ
Спецпредставитель президента России по вопросам транспорта, экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что поставки американского оборонительного вооружения Украине угрожают национальной безопасности России. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, проще говоря, противотанковые комплексы США бьют по нацбезопасности России в районе Донецка и Горловки.

По слова Павла Правого, всем хорошо известно, что танки – это наступательное вооружение. По логике Иванова, угроза нацбезопасности «встающей с колен» в том, что она двинет танки на захват Киева, а украинцы двинут «Джавелинами» по танкам. Вот где угроза нацбезопасности «русского мира» - не пустить их танки в столицу независимого суверенного государства, между прочим, не только члена ООН, но и ее основателя. Правда, о главных уставах ООН сам основатель давным-давно позабыл.

«По-моему, тут уже Третий Рейх тихо плачет в сторонке, наблюдая за жутким оскалом монстра, называемым Третим Римом...», – резюмировал блогер.
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