У Москві радять росіянам не відвідувати Туреччину

Федеральне агентство з питань туризму Міністерства культури Російської Федерації підготувало повідомлення, у якому представники відомства застерігають громадян Росії від поїздок на територію Туреччини, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку рекомендацію у Ростуризмі пояснили почастішанням випадків зараження ентеровірусною інфекцією. У повідомленні зазначається, що наразі відомо про обставини, що є свідченням існуючої загрози безпеки здоров’я туристів, які знаходяться в Туреччині. Такі висновки у Ростуризмі оприлюднили після низки звернень постраждалих та досліджень експертів Росспоживнагляду. Зокрема, російське відомство підкреслило, що найбільша небезпека зараження існує для дітей віком до 14 років, які відпочивають на турецьких курортах. Більшість випадків було зафіксовано в готельних комплексах таких міст як Аланія, Сіде, Белек та Анталія.
Варто нагадати, раніше у ЗМІ з’являлася інформація про захворювання ентеровірусом Коксакі українських відпочивальників, які приїхали на турецькі курорти. Однак згодом український посол Андрій Сибіга спростував у своїй заяві інформацію про небезпеку подорожей в Туреччину. Офіційна Анкара тоді також наполягала що епідемії Коксакі в країні немає.