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Портніков: не думаю, що росіян взагалі можна вилікувати

Портніков: не думаю, що росіян взагалі можна вилікувати
Публіцист Віталій Портніков для видання «Грани.ру» розмірковує з приводу того чи є опозиціонерами російські «опозиціонери» і чи зміниться щось у російському суспільстві зі зникненням Путіна, - інформує replyua.net.

Так, увагу Портнікова привернув колишній російський політичний в’язень Сергій Удальцов. На першій же прес-конференції, даній по виходу з тюрми, чоловік висловив повну підтримку російській політиці: анексії Криму, війні на Донбасі, бойовим діям в Сирії тощо. Як тут не згадати іншого опозиціонера, для якого «Крим – не бутерброд». Загалом, про кого б з російських опозиційних політиків не йшла мова, практично всі вони «проколюються» на питання про те, кому все-таки належить Крим. Це свідчить, що росіяни поголовно заражені вірусом російського імперіалістичного реваншизму, і сам Путін – не його збудник, а лише симптом.

За словами журналіста, кожен росіянин, який не усвідомлює, що головна проблема його держави – її окупаційні контингенти в Криму, на Донбасі, в Південній Осетії, в Абхазії, в Придністров’ї, - заражений. Кожен, хто не розуміє наскільки убого виглядають спроби злиденної держави, яка сидить на «нафтовій голці», демонструвати свою «велич» у Сирії – заражений. Кожен росіянин, який, не думаючи про проблеми у власній країні, роздає поради українцям і грузинам коли їм влаштовувати революцію та за кого голосувати – заражений. І, здається, ця хвороба невиліковна, - зауважує журналіст.
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