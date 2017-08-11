Макаревич и Акунин удивили результатами генетического теста

Борис Акунин, известный российский писатель, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что сделал генетический тест, информирует replyua.net, и на его пост откликнулся музыкант Андрей Макаревич, который признался, что тоже проходил такой тест.
«Сделал генетический тест. Сюрпризов почти нет: 48 процентов ашкеназийского, 46 процентов кавказского. Но оказалось, что я на одну пятисотую якут. Сейчас вот пытаюсь вообразить якута или якутку восемнадцатого столетия», - написал писатель, на что Макаревич ответил, что это вполне нормальные результаты экспертизы, поскольку результаты его теста привели в замешательство. «Я тоже делал тест. И кроме ожидаемых и известных евреев и белорусов оказалось, что у меня полно родни среди гагаузов!», - подчеркнул Макаревич.
Напомним, что генетический тест стал очень популярным во многих странах. С его помощью можно с точностью в процентах определить свою принадлежность к той или другой национальности, причем эксперты обозначат эту принадлежность в процентном соотношении.