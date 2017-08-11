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Еще один российский оппозиционер поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе

Еще один российский оппозиционер поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе
Освободившийся на этой неделе после четырех с половиной лет заключения лидер «Левого фронта», российский политик Сергей Удальцов раскритиковал Навального, а также поддержал присоединение Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса. Как пишет в своем блоге российский оппозиционный журналист Саша Сотник, Сергей Удальцов когда-то был интересным политиком, но за последние четыре года «политическая поляна» изменилась до неузнаваемости и возвращение фигуры Удальцова в политику воспринимается как нечто несуразное, как будто во время шахматного сеанса кто-то вдруг решил поиграть в нарды.

По словам Саши Сотника, заявления Удальцова – одна сплошная несуразность и по Крыму, и по Донбассу, и по нынешней политической ситуации мы услышали детский лепет какого-то провинциального политикана. Удальцов не владеет ситуацией, он безнадежно отстал, и даже харизма не спасает. Его рассуждения об участии в «выборах» с упоминанием каких-то там «законов» и их параграфов – просто смешны и это очень досадно.

Саша Сотник отмечает, что он помнит Удальцова в его яростной неудержимости, и до невыносимого больно наблюдать, во что выродился подающий когда-то яркие надежды молодой политик. «Марксу сбрили бороду, а оставшиеся «Карловы мыслища» уже никому не нужны и не интересны», – резюмировал журналист.
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