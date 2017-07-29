Российский социолог: только революция может ликвидировать путинский режим

Известный российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook пишет о том, что многие россияне полагают, что выборы в России вполне могут привести к власти новых людей и изменить страну. По словам социолога, тот, кто так считает, глубоко заблуждается, выборы не могут быть альтернативой революции, ведь выборов в РФ не было и никогда не будет.
«Путинские власти уже ведут региональные войны в Сирии и в Украине. Конечно, режим не остановится. Его авантюристическая политика будет и дальше с неизбежностью приводить к новым военным конфликтам. Само существование этого агрессивного и неадекватного режима, обладающего атомным оружием, резко повышает риск глобальной войны и ядерной катастрофы в мире», – написал Игорь Эйдман.
По его словам, на данный момент нет таких людей, которые бы могли вытравить из Кремля Путина и его соратников. Сами же они не уйдут. Надеяться на это, как и на честные выборы, – обманывать себя и окружающих. Только революция может ликвидировать путинский режим – наиболее опасный сейчас источник угрозы глобальной катастрофы. Поэтом именно она - единственный шанс для людей, стремящихся обеспечить своим семьям безопасное будущее.