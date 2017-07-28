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У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"

У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"
Донецького журналіста Станіслава Асєєва дійсно утримують бойовики так званої «Донецької народної республіки», які розпочали проти чоловіка кримінальну справу. Відповідну інформацію підтвердив секретар Союзу журналістів Російської Федерації Тимур Шафір у письмовому зверненні до Сергія Томіленка, який очолює Національну спілку журналістів України, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У листві зазначається, що Асєєв дійсно був заарештований бойовиками і проти нього розпочату кримінальну справу, якою опікується «Генпрокуратура ДНР». Шафір зазначив, що 19-20 червня він мав зустріч з керівництвом української журналістської спілки під керівництвом ОБСЄ, на якій сторони узгодили рішення, що вони задіють максимум можливостей, для з’ясування ситуації довкола місцезнаходження Асєєва.

Нагадаємо, Станіслав Асєєв довгий період час працював під псевдонімом і писав матеріали для українських видань, розповідаючи про життя в окупованому Донецьку, де він і жив. Чолвоік припинив виходити на зв'язок після 2 червня і тоді близькі та родичі відразу почали бити на сполох, побоюючись, що його затримали представники «ДНР».
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