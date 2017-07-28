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В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины
Нынешнюю войну против Украины, развязанную Россией, полностью гибридной считать нельзя, так как Кремль ввел свои войска на территорию другой страны, а все действия оккупантов проводятся под руководством генерала Герасимова, возглавляющего Генштаб ВС России. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Inopressa, соответствующую информацию в беседе с журналистами Washington Free Beacon предоставил Майк Помпео, возглавляющий ЦРУ.

В частности, ему был задан вопрос, использует ли Россия методы физической силы для того, чтобы добиться поставленных целей, или же для этого используются «зеленые человечки». Отвечая журналисту, Помпео заявил, что на самом деле расклад сил немного иной.

«Еще в молодости я возглавлял танковый взвод, и в этот период существовал риск прихода российских войск в страны Запада. Им удавалось добиться множества своих целей, при этом ни одного танка переброшено не было. Вероятно, в Украине дела обстоят немного иначе, так как сюда Россия доставила лишь часть танков через международные границы. Хочу отметить, что еще в 70-х годах была создана доктрина Герасимова, которая предполагает ведение войны негибридным методом», - отметил глава ЦРУ.
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