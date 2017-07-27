Бабченко: реально росіяни зараз живуть у дев’ятнадцятому столітті

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який відомий своїми опозиційними поглядами щодо Кремля, розповів про становище, у якому нині перебуває значна частинна його співвітчизників. Про це передає replyua.net з посиланням на інтерв'ю Бабченка виданню «ЦензорНЕТ».
Так, за його словами, біль-менш нормальні умови для проживання є у Москві, Санкт-Петербурзі, Красноярську та ще у декількох десятках міст його батьківщини. Проте все інше – біднота. «Росія у переважній більшості дуже бідна країна, яка все ще живе у позаминулому столітті. У кожному регіоні реально кепські справи. Варто виїхати з російської столиці та проїхати 180 кілометрів до Твері чи Волги – там ще люди живуть у двадцятому столітті. Проте коли переїхати річку Волгу – відразу потрапляєш у дев’ятнадцяте століття», - наголосив Бабченко. Він також додав, що розмежувальна лінія століть розташована по фарватеру Волги, де саме більше можна відчути алкоголізм та відсутність надії.
«Після народження ти продовжуєш жити у своєму Вишньому Волочку, закінчуєш навчання у школі, проте далі що? Є два варіанти – або пиячити, або йти до тюрми. А ще тут телеканали постійно розповідають, як в Україні бандерівці та фашисти вбивають російських громадян», - розповів журналіст.