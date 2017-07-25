Украинцы массово получают российское гражданство

С весны 2014 года, когда был аннексирован Крым, уже более 192 тысяч украинцев получили гражданство России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, в 2014 году число украинцев, получивших российские паспорта, достигало 24 тысяч, а в 2015 году российское гражданство получили уже 67 тысяч украинцев. В прошлом году обладателями российских паспортов стали более ста тысяч украинцев, и эта цифра постоянно растет. Статистика, которую приводят официальные власти Украины, говорит о том, что Киев продолжает считать почти всех этих людей гражданами Украины.
При этом Петр Порошенко, глава государства, в период с июня 2014 года по настоящий день лишил украинского гражданства всего 18 тысяч человек, и получается, что многие из тех украинцев, у кого на руках имеются российские паспорта, до сих пор остаются гражданами Украины. Напомним, что, согласно официальной статистике, сейчас в РФ находятся на заработках около трех миллионов украинцев.