Гиркин рассказал, что заставило его поверить Путину

Экс-глава боевиков самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин, которого знают также под фамилией Стрелков, заявил, что в свое время он доверял российскому президенту Владимиру Путину, когда стало ясно, что глава Кремля критически относится к Западу, а также после аннексии Крыма. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания Гиркин озвучил в ходе дебатов с представителем российской оппозиции Алексеем Навальным.
Согласно уточнению бывшего террориста, он был уверен, что после выше описанных шагов Владимир Путин начнет очищать свое окружение.
«Я поддержал российского президента три года назад. У меня была твердая уверенность в том, что он сможет сверху осуществить революцию. Так как его действия на внешнеполитической арене подтверждали, что им был перейден рубикон, фактически он оказался в серьезном противоречии со своими партнерами в странах Запада. Потому у меня была уверенность в том, что его очередным шагом, благодаря которому у российского президента будет установление суверенитета российского государства, в частности экономики России. Также я ожидал, что окружение Путина также будет очищено», - подчеркнул Гиркин.