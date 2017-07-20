Адвокат: совсем скоро антироссийские санкции окажут должный эффект

Марк Фейгин, российский адвокат, считает, что прошло еще недостаточно времени, чтобы оценивать эффект от антироссийских санкций, и в должной мере они подействуют в среднесрочной перспективе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Фейгин подчеркнул, что рано или поздно введенные ограничения обязательно продемонстрируют конкретные результаты.
«Я думаю, что надо просто подождать, пока международные решения и нормы международного права дадут тот самый материальный эффект. По большому счету событиям, которые развиваются в Украине, три с половиной года - это не так много», отметил адвокат. Он считает, что борьба затянется не на несколько лет, а на десятилетия, впрочем, он не исключает, что что-то серьезное может произойти в любой момент, ведь в России уже бывали случаи, когда жизнь страны полностью менялась за один день.
«Россия в своей истории знает такие скоротечные события, как 1917 год. Надо просто набраться терпения и продолжать действовать», добавил адвокат. Напомним, что в США не исключили ужесточение антироссийских санкций.