У Росії хочуть списати борги кримчан перед українськими банками

У Росії шукають шляхи, аби кримчани не виплачували свої борги українським банкам. Про це інформує replyua.net з посиланням на Комерсант. У п'ятницю Держдума прийняла в другому читанні поправки до закону про погашення боргів кримчан перед українськими банками (422-ФЗ).
Відповідно до закону, вимагати погашення боргу можуть тільки акредитовані при Фонді захисту вкладників російські компанії, які придбали борги в українських банків. На даний момент в ФЗВ акредитовані чотири компанії, вони скупили більше 1 млрд. руб. боргів кримчан перед українськими банками. Сам Фонд захисту вкладників перейде в розпорядження проросійських окупаційних властей Криму, при цьому Агентство зі страхування вкладів, яким зараз володіє ФЗВ, перерахує до фонду 1,5 млрд. руб. невикористаного майнового внеску. У Криму і Севастополі вже готують регіональний проект.
За інформацією видання, в даному проекті планується записати, що борг або частина боргу до 5 млн. руб. підлягає безумовному списанню. Таким чином, амністію від українських кредитів отримає переважна більшість громадян Криму та індивідуальних підприємців, а компанії зможуть істотно зменшити борги.