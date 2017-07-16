Политик: если возникнет опасность для Путина, Кадыров вылетит из России через несколько часов

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что та армия, о которой в интервью рассказывал Рамзан Кадыров, наемная, и она будет существовать только в том случае, если глава Чечни будет ее хорошо финансировать.
Как информирует replyua.net, об этом Боровой написал на своей странице в Фейсбуке. «Кадыров вылетит с территории России в течение нескольких часов после возникновения опасности для Путина или для него лично, как он уже делал это несколько раз», считает оппозиционер. По его словам, единоличная власть главы Чечни противоречит привычной структуре общества, и Кадыров откупается бюджетными средствами от остальных тейпов, а эти деньги идут к нему из российской столицы.
«Ненависть, которую испытывают к нему чеченцы, не позволит ему сохранить власть не только после ухода Путина, но даже и при существенном сокращении финансирования», уверен Боровой. По мнению оппозиционера, Кадыров абсолютно не волнуется за свое будущее, поскольку уже успел «подготовить местечко сразу в нескольких мусульманских странах».