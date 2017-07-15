Експерт пояснив як Путін «переводить стрілки»

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Як нагадує replyua.net, російський президент Володимир Путін неодноразово був помічений у спробах маніпулювати громадською думкою як всередині країни, так і за її межами. Зокрема, політолог Ігор Ейдман на власній сторінці в соціальній мережі пояснює, яку роль у цих спектаклях відіграє очільник Чечні Рамзан Кадиров.Так, Ейдман зауважує, що більшість гучних та скандальних заяв Кадирова спрямовані за межі держави. Наприклад, остання, в якій він обіцяє у разі війни всіх поставити в певну цікаву позу, повинна показати його дикість та фанатизм. На це спрямоване і явне зміщення акцентів у висвітленні справи про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова – з Путіна як замовника на Кадирова як організатора.Загалом, у Заходу має скластись враження, що у складі Росії існує Чеченська піратська республіка, на стримування безладів у якій Путін кидає всі можливі сили. На такому фоні він виглядає меншим злом, ніж Кадиров. Західному світу нав’язують думку про те, що якщо раптом Путін піде, Кадиров вирветься з-під контролю і влаштує на Північному Кавказі нову Ісламську республіку, а чеченці повалять в Європу вчиняти теракти. Тож буцімто краще тоді вже потерпіти Путіна, - наголошує політолог.