Кадиров про геїв у Чечні: Заберіть їх у Канаду, щоб очистити нашу кров

Глава Чечні Рамзан Кадиров дав перше за багато років інтерв'ю представнику західних ЗМІ, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Він погодився на бесіду з редактором спортивного відділу американського кабельного телеканалу HBO Девідом Скоттом, який в тому числі задав йому питання про становище з правами ЛГБТ в Чечні і попросив прокоментувати повідомлення про тортури і страти геїв в республіці.
У відповідь Кадиров заявив, що «це все дурниця» і в Чечні взагалі немає геїв. «А якщо є, заберіть їх в Канаду, хвала Аллаху, подалі від нас ... щоб очистити кров», - додав він.
Кадиров назвав гомосексуалів шайтанами і заявив: «Вони нелюди. І нехай вони будуть прокляті за те, що вони на нас наговорюють ». Нагадаємо, що в квітні російське видання «Нова газета» повідомило про масові затримання геїв в Чечні, а також вбивство деяких з них.
Разом з цим, в сюжеті американського каналу Vice News, журналісти якого вирушили в республіку і зняли місце передбачуваної секретної в'язниці для гомосексуалів, відзначається, що в різних містах Чечні і нині функціонують секретні в'язниці, в яких незаконно утримують і катують геїв.