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Путін заснув під час перегляду фільму Стоуна

Путін заснув під час перегляду фільму Стоуна
Президент Росії Володимир Путін не додивився до кінця фільм американського режисера Олівера Стоуна «Інтерв'ю з Путіним» - заснув. Таку заяву глава РФ зробив на зустрічі з працівниками Лебединського ГЗК, інформує replyua.net. За словами Путіна, він дивився фільм, коли летів із закордонного відрядження. Однак планує додивитися. «Судячи з відгуків, там все об'єктивно», - сказав він. На запитання про те, чи буде в майбутньому знято продовження фільму, Путін не відповів.

«Послухайте, винуватець цього - пан, товариш Пєсков. Він пішов», - сказав Путін, зазначивши, що його прес-секретаря немає в кімнаті. Глава Кремля розповів, що коли Пєсков запропонував йому спілкуватися зі Стоуном, він уточнив у нього, навіщо це потрібно і чи буде Стоун об'єктивний. За словами президента РФ, Пєсков його переконав, що це потрібно для американської широкої публіки, а Стоун - «людина дуже порядна».

«Я погодився, але я не розглядав це як проект. Я хочу, щоб було зрозуміло, як це відбувалося. Прес-секретар підходив і говорив: ми знайшли у вас час, завтра приїдуть. Я виходив, потім йшов і тут же про них забував», - згадав Путін.
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