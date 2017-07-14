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Цимбалюк: на окупованих територіях немає віри до псевдо-республік (відео)

Цимбалюк: на окупованих територіях немає віри до псевдо-республік (відео)
Український журналіст Роман Цимбалюк пролив світло на те, що відбувається на окупованих Російською Федерацією територіях Донбасу, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на його каналі на Ютуб.

Так, Цимбалюк наголошує, що йому часто доводиться спілкуватись з адептами так званих «ЛДНР» - молодих республік, як вони самі себе називають. За словами журналіста, сформувати цілісну картину того, що відбувається на окупованих територіях Донбасу, практично неможливо. З одного боку, до ОРДЛО не допускають журналістів – крім, зрозуміло, тих, які є представниками російського агітпропу. З іншого боку, інформація ззовні не доходить до мешканців окупованих територій - вони залишаються наодинці з усією міццю російської пропаганди.

Тим не менш, особливої віри тим, хто прославляє так звані «ЛДНР» у місцевого населення немає – вони, живучи на цій території, чудово бачать яка прірва пролягає між картинкою в телевізорі та реальністю. І в цій реальності встановлено комендантську годину, не можна гучно висловлювати свої думки – хіба, крім похвали на адресу «керівництва», не варто навіть дивитись в очі людям зі зброєю. Після того, як буде зруйновано останню шахту, людям в ОРДЛО доведеться вибирати – або тікати у Україну, або а Росію. Ніяких перспектив у регіону немає, - зауважує журналіст.

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