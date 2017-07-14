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Саша Сотник: Росія – країна на «півшостого» (відео)

Саша Сотник: Росія – країна на «півшостого» (відео)
Російський журналіст Олександр Сотник на власному каналі на Ютуб розмірковує з приводу долі Російської Федерації і пояснює чому на цю державу не чекає нічого хорошого, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, журналіст нагадує, що результати останнього опитування, проведеного його співробітниками серед мешканців російської столиці, показують, що 70% москвичів переконані в тому, що країна йде у неправильному напрямку. Тим не менш, робити нічого з цією ситуацією вони не збираються – розраховують на те, що хтось їх врятує. Але ситуація змінилась – якщо на початку 90-х, коли розпадався Радянський Союз, їм співчували, то зараз Росія асоціюється виключно з тероризмом.

У 90-х захід масово надсилав до Росії гуманітарну допомогу – шинку, сосиски та одяг. Мабуть, хотів викликати хоч якусь емпатію у пострадянських обірванців. Але нафтові надприбутки наступного десятиліття дозволили російським громадянам не просто уявити, що «Росія встає з колін», а й запустити свої щупальця у політикуми інших держав. Якщо раніше у Вашингтоні, Лондоні та Берліні на «кремлівську вошу» дивились з огидою, але без страху, то зараз зрозуміло, що практично весь Захід заражено педикульозом. Відтак, всі навколо розуміють, що Росія – розсадник терористичної загрози, і інфантильним росіянам уже ніхто не стане допомагати, - наголошує Сотник.

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