Рабинович: контраргументація у Навального слабка

Як нагадує replyua.net, інформаційний простір як України, так і Російської Федерації сколихнула новина про те, що російський опозиційний політик Олексій Навальний бажає провести дебати з терористом Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. У цієї ініціативи знайшлись як прихильники, так і противники: наприклад, блогер та фінансист Слава Рабинович виступив різко проти таких дебатів. Кілька додаткових зауважень до Навального Рабинович розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
Так, Рабинович нагадує, що пояснення Навального на зразок «Стрєлков має значну суспільну аудиторію, у нього є широкий електорат, а демократія вимагає допускати до дебатів всіх політиків» не витримують ніякої критики. Блогер цікавиться: чи добре себе почував Навальний вчора? Голову потрібно чистою і ясною тримати, адже для маячні в Російській Федерації є інший політик – «діючий президент».
Крім того, блогера розчарувала байдужість до результатів судилища над особами, які буцімто вбили Бориса Немцова – за його словами, «лідеру несистемної опозиції», яким себе вважає Навальний, варто більше уваги приділяти таким питанням і розуміти концепції «презумпції невинуватості» та «неправосудності суду», - наголошує Рабинович.