Захарова поскаржилася, що США не видають візи російським дипломатам

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Сполучені Штати Америки відмовляються видавати візи російським дипломатам, які повинні замінити раніше виселених з США співробітників посольства РФ. Про це сказала представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує replyua.net.
«Вашингтон не лише не скасував рішення про виселення наших співробітників, але і відмовляється видавати візи тим, хто повинен їхати на заміну», - зазначила дипломат. За її словами, Москва чекає від Вашингтона конкретних пропозицій щодо вирішення питання з дипломатичним майном в США на зустрічі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова з виконуючим обов'язки першого заступника держсекретаря США Томасом Шенноном 17 липня.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року адміністрація тодішнього американського президента Барака Обами видворила з території країни 35 співробітників російських установ. Відомо, що причиною для висилки стало порушення правил дипломатичної діяльності. У Меріленді і Нью-Йорку припинилася діяльність двох російських дипломатичних житлових комплексів, які використовувалися для розвідки.