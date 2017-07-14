Вашингтон звинувачує Москву у намаганні здійснити переворот у Чорногорії

У четвер, 13 липня, комітет Сенату США з питань збройних сил звинуватив Росію в організації спроби антиурядового путчу в Чорногорії в 2016 році. Про це пише видання Foreign Policy, передає replyua.net з посиланням на DW.
Під час спеціального засідання, присвяченого цим подіям, віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон заявив, що переворот в Чорногорії був російським планом «Б». Його здійснили після того, як інші заходи, такі як агітація проти вступу в НАТО, вплив сербської православної церкви, кампанія в ЗМІ і соціальних мережах не допомогли Кремлю домогтися потрібного йому результату виборів в цій балканській країні. У зв'язку з цим Вілсон запропонував удосконалити стратегію США щодо РФ і зробити ставку на економічні санкції лише як на один з її інструментів.
Піж час цього ж заходу експерт Центру аналізу європейської політики Януш Бугайский заявив, що Москва веде «тіньову війну», головна мета якої - дестабілізувати західний світ і створити образ Росії як другого полюса світової влади, протилежної США. «Європа є основним полем битви в цій боротьбі за вплив, в якій Москва не визнає незалежність або цілісність жодного з потрапили в її поле зору держав», - заявив він, підкресливши, що Балкани бачаться Москві «м'яким підчерев'я Європи».