Медведєв скасував поїздки по Росії через фільм Навального

Лідер «Єдиної Росії» Дмитро Медведєв не бере участі в виборчій кампанії в регіонах, де у вересні пройдуть вибори губернаторів. Як інформує replyua.net, про це пише російська газета «Ведомости», припускаючи, що причиною такої ситуації є фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального «Він вам не Дімон».
У травні нинішнього року «Известия» анонсували передвиборне турне Медведєва по регіонах, в тому числі туди, де будуть обиратися губернатори. Це підтверджував і секретар генради «Єдиної Росії» Сергій Неверов, і співрозмовники видання в оточенні Медведєва. Формально кампанія стартувала в червні. Медведєв не був в жодному регіоні, де пройдуть губернаторські вибори. З шести регіонів, де оберуть парламенти, він відвідав лише Північну Осетію. 20 червня його чекали на форумі «Єдиної Росії» в Ярославлі (виборний регіон), але Медведєв не поїхав - через щільний графік, пояснювали в партії.
Для жителів регіонів і територіальних виборчих округів і тимчасово виконуючих обов’язки губернаторів візити вищих керівників важливіше зустрічей в Москві, впевнений політолог Михайло Виноградов:«Візит до регіону вимагає більше часу великого начальника, більшого залучення і більшої кількості рішень - вважається, що будь-який візит повинен дати результат».