Россияне считают, что украинцы их предали, – российский философ

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Спустя три года войны на востоке Украины, руководство страны приняло решение пускать на территорию Украины мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет только при определенных условиях. Как отметил в эфире одной из радиостанций российский философ Игорь Чубайс, ограничения, введенные властями Украины – это необходимая мера для защиты безопасности государства.По словам философа, эти меры вполне понятны и оправданы, потому что в Киеве произошел ряд известных террористических актов, в которых подозревают работников российских спецслужб. Приоритет, конечно, безопасность Украины, и поэтому это решение оправдано. Надо видеть первопричину. Первопричина – это война в Украине, российские военные. Одно порождается вторым, второе порождает третьих, и цепочка этих препятствий, барьеров и трудностей неизбежно порождено кремлевской политикой.«Россияне, которые прислушиваются к тому, что говорят на федеральных каналах, скорее всего, в Украину не поедут – считают, что украинцы их предали. Те же, кто не «отравлен» официальной пропагандой, считают, что Украина, как и любая другая страна, имеет право защищать себя всеми возможными способами», – отметил Чубайс.