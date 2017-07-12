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В ЦРУ звинуватили Росію у вибори президента США у 2012 році

В ЦРУ звинуватили Росію у вибори президента США у 2012 році
Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що Росія втручалася у вибори американського президента не лише в минулому році, але і в 2012-му, коли переміг Барак Обама. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на CBS News.

«Росіяни також втручалися у вибори 2012 року і попередні виборчі цикли, сказав Помпео»,- йдеться в повідомленні. За його словами, Москва займається цим протягом тривалого часу. Коментар Помпео з'явився через кілька годин після того, як стало відомо про зустріч сина глави Білого дому Дональда Трампа-молодшого з російської юристкою під час президентської кампанії в минулому році. Офіс спецпрокурора США проведе окреме розслідування щодо цього.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер та на той момент глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт зустрілися в «Трамп-тауер» з російським юристом Наталією Весельницькою в червні 2016 року. Недавно видання New York Times повідомило, що за кілька місяців до перемоги Трампа на президентських виборах його син Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер та (на той момент) глава виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в «Трамп-тауер» з російським юристом Наталією Весельницькою , яка, за версією New York Times, «пов'язана з Кремлем».
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