Матір захопленого російського військового Агєєва звернулася до Порошенка

Матір затриманого на Луганщині російського військового Віктора Агєєва Світлана Агєєва за допомоги журналістів «Новой газеты» опублікувала в мережі відеозвернення до українського президента Петра Порошенка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У зверненні жінка звертається до президента України з проханням, аби той помилував її сина, сприяв її зустрічі з ним або ж принаймні передав йому її відеоповідомлення. Що стосується того, як її син потрапив на українські території, жінка зауважила, що їй самій це невідомо, бо «в сім’ї обговорювалося лише питання контрактної служби». Крім того, матір російського військового додала, що в разі, якщо її сина таки помилують, це стане для нього «великим життєвим уроком, з якого він зробить правильні висновки». Світлана Агєєва наголосила, що вона готова особисто приїхати до України і брати участь у переговорному процесі щодо обміну.
Варто зауважити, що раніше в інтерв’ю російським журналістам Світлана Агєєва зізналась, що вона є прихильницею кремлівських пропагандистів Кисельвова та Соловйова, а також вона «не може зрозуміти, чому українці ненавидять росіян».