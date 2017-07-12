Ми не чекаємо поступок від Трампа і самі їх робити не будемо – Кремль

Російська Федерація не очікує, що американський президент Дональд Трамп піде на поступки для Москви, але в Кремлі також не готові до них, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку позицію висловив речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що глава РФ не говорив про які-небудь поступки раніше взагалі. Також він зауважив, що в Москві вважають, що ситуація, яка розгорнулася довкола дипломатичної власності Росії на території США, є безпрецедентною. Пєсков наголосив, що Москва не зможе довго миритись з цим, не застосовуючи взаємні заходи. Щоправда речник Кремля додав, що російська сторона сподівається на те, що Вашингтон продемонструє відповідну політичну волю щодо цієї ситуації.
Нагадаємо, в грудні минулого року за адміністрації президента Барака Обами було запроваджено низку санкційних обмежень проти Москви через підозру щодо втручання РФ в американські вибори та тиск на співробітників дипломатичних служб США, які працюють в Росії. Під санкції потрапили 2 житлові комплекси в Нью-Йорку та Вашингтоні, які вважаються російською дипломатичною власністю.