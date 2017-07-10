Кремль хочет защитить украинских сепаратистов российским гражданством

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В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, согласно которому у украинцев появится возможность публично отказаться от гражданства ради вступления в российское, потому, как боевики «ДНР» и «ЛНР» и их поклонники сейчас не могут получить гражданства РФ, потому что сначала им надо отказаться в Украине от гражданства Украины, а этот процесс для них у нас возможен только через кабинет в СБУ, суд и зону где-то под Тернополем. Там террористам «ДНР» и «ЛНР» особенно рады. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Дмитрий Вовнянко.«Вот и хотят россияне внедрить правило, сказал публично «я не гражданин» - и все. Не гражданин. Могу посоветовать Москве также составить до этого отказа публичный обряд с лизанием брусчатки на Красной площади, питьем воды из Москва-реки и танцев с балалайкой. Для украинского суда все эти танцы с балалайкой силы будут иметь не более, чем детский стишок, рассказанный на праздничном утреннике», – написал блогер.По его словам, для украинского суда все эти лица, которые сейчас называются сепаратистами, – наши граждане и отвечать они будут как наши граждане, а не иностранные, по всей строгости наших законов, а российский паспорт – это не стена, за которой можно укрыться.