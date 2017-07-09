Журналист: единственное, на что способна Россия, - нагадить другим странам

Юлия Латынина, известная российская журналистка, считает, что Россия хорошо умеет лишь вставлять палки в колеса соседним странам, однако она никогда не решится напакостить, к примеру, США.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, Латынина отметила, что власть России за рубежом уже не котируется. «Единственное, что может Россия, - бросать палки в колеса соседним странам, она может делать им гадости. Но она эти гадости делает только в слабых странах. Это правда, что в слабых странах эти гадости удается делать», считает журналистка. По ее словам, Россия делала гадости Украине и Грузии.
«Устроили на территории соседней страны Хамас, ехидно улыбаемся и говорим, что там воюют трактористы и комбайнеры. Очень хорошо. А какие дивиденды, собственно, Россия получила с того, что на Донбассе произошла Палестина? Минусовые дивиденды заключаются в том, что Россия потеряла украинский рынок вообще и Украину как культуру», добавила журналистка. По ее мнению, Россия приобрела Крым, но потеряла намного больше – украинский рынок для российских компаний.