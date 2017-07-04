На встрече Путина с Трампом главу Кремля ожидает неприятный сюрприз – польский политик

На саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп откажется в чем-либо уступать и уж тем более, не будет за кулисами договариваться относительно Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такой точки зрения придерживается экс-министр польской национальной обороны Януш Онишкевич. Политик считает, что подобные действия для Трампа являются совершенно недопустимыми, так как в США уже активно расследуют дело, касающееся неофициальных связей ближайшего окружения американского лидера с российской стороной. Если же Трамп будет придерживаться более мягкой риторики, эти подозрения только усилятся.
По убеждению Онишкевича, за несколько дней до непосредственного начала саммита в Гамбурге заявления Трампа в адрес Кремля могут стать более жесткими.
Польский специалист заявил, что все еще нерешенным продолжает оставаться вопрос отношения организаторов и других глав «Большой двадцатки» к российскому лидеру, хотя сомнений в том, что тон разговоров с Путиным будет «весьма прохладным», нет.