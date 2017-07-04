валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

На встрече Путина с Трампом главу Кремля ожидает неприятный сюрприз – польский политик

На встрече Путина с Трампом главу Кремля ожидает неприятный сюрприз – польский политик
На саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп откажется в чем-либо уступать и уж тем более, не будет за кулисами договариваться относительно Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такой точки зрения придерживается экс-министр польской национальной обороны Януш Онишкевич. Политик считает, что подобные действия для Трампа являются совершенно недопустимыми, так как в США уже активно расследуют дело, касающееся неофициальных связей ближайшего окружения американского лидера с российской стороной. Если же Трамп будет придерживаться более мягкой риторики, эти подозрения только усилятся.

По убеждению Онишкевича, за несколько дней до непосредственного начала саммита в Гамбурге заявления Трампа в адрес Кремля могут стать более жесткими.

Польский специалист заявил, что все еще нерешенным продолжает оставаться вопрос отношения организаторов и других глав «Большой двадцатки» к российскому лидеру, хотя сомнений в том, что тон разговоров с Путиным будет «весьма прохладным», нет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
03 июл 2017
26155

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

За словами журналіста та блогера Дениса Казанського, нещодавно російські можновладці підкинули нову «гарячу» тему, яку в Україні чомусь дуже мало обговорюють, - як інформує replyua.net, відповідний

03 июл 2017
22230

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло

Последние новости

«Поехала крыша»: в соцсетях обсуждают «перестрелку» с участием Дорна

Журналісти Financial Times назвали розробника вірусу Petya.A

В соцсетях потроллили президента РФ за любовь к уголовникам

Після страшної ДТП відомий український боксер потрапив до реанімації

У Міноборони назвали суму збитків через війну на Донбасі

Стали известны подробности скандала из-за съемок «Ликвидации» в Одессе

У Миколаївській області обвалилися три поверхи школи

Маск: дешевая Tesla начнет производиться уже в июле

У Херсоні водій маршрутки побив дитину-пільговика

Эксперты назвали самые полезные напитки в 40-градусную жару

В Україні починає працювати Школа волонтерів

Революция в школе: директора в школах не задержатся больше, чем на 6 лет

Журналист рассказал о важном сигнале Запада относительно российской агрессии в Украине

Синдзо Абэ призвал глав России и Китая к четкой позиции по Северной Корее

Ученые обнаружили уникальную реку с кипящей водой в Амазонии

На встрече Путина с Трампом главу Кремля ожидает неприятный сюрприз – польский политик

Бывшие владельцы «ПриватБанка» не спешат отдавать каждому украинцу по 3500 гривен

Эксперт: Украина обязана признать вторжение России, иначе никакой помощи не будет

Россия пытается организовать терроризм в Украине методами, опаснее ИГИЛ – эксперт

В киевском супермаркете бойко идут продажи хлеба с червями

 Новости за день