Ірина Хакамада: загадайте мої слова – через 15 років Росії не буде

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада своїм монологом шокувала російського пропагандиста Соловйова під час виступу у його авторській програмі. Ірина Хакамада заявила, що для того, щоб Росія могла розмовляти на рівних з Європою і тієї ж Україною, їй ще потрібно виростити цих людей, тому що сучасні росіяни постійно панічно бояться змови і більше нічого вони не вміють.
Також політик заявила, що вся політика Радянського Союзу була вибудувана проти американського імперіалізму, були витрачені величезні гроші на створення ядерного поясу, ракет, ядерного щита, а потім Росія і США влаштовували такі собі змагання, хто швидше ракети на Кубу пересуне і байдуже, що в СССР народ голодував, але всі гроші на боротьбу з зовнішнім ворогом. Все це закінчилося тим, що ціни на нафту впали і Радянський Союз розвалився.
За словами Ірини Хакамади, зараз Кремль пропонує росіянам те ж саме – всі гроші на військові бюджети проти США і ЄС, які намагаються завоювати Україну і Росію. Народ знову голодує і це закінчиться розвалом Росії. «Не можна створювати зовнішнього ворога і завжди говорити, що хтось поганий, а ми білі і пухнасті і Україна до нас не йде не тому що вона погана, а тому що ми щось робимо неправильно і ми Україні не подобаємося. Не можна знімати з себе постійно всю відповідальність. Проходить час, а потім ми самі ж дивуємось, чого наші діти тікають з Росії в Європу», – зазначила політик.